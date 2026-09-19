Voglia di riscatto e impellente bisogno di voltare pagina. In casa Vibonese la parola d'ordine è una sola: ripartire. La quarta giornata del girone I di Serie D mette di fronte ai rossoblù l'insidioso ostacolo Athletic Palermo, un appuntamento che segna il ritorno della squadra davanti al proprio pubblico, tra le mura amiche dello stadio "Luigi Razza". Un match che però porta con sé un peso specifico non indifferente, figlio soprattutto delle scorie e dell'amarezza lasciate dall'incredibile scivolone infrasettimanale in casa dell'Igea Virtus.

A Barcellona Pozzo di Gotto, infatti, i calabresi avevano in pugno la partita sul punteggio di 1-3 prima di crollare clamorosamente nel finale e incassare un pesante 4-3. Un capitombolo che fa male, ma che il tecnico Sasà Marra vuole trasformare nell'innesco decisivo per la maturazione del gruppo.

Le parole di Marra

«Abbiamo la possibilità di riscattare subito il risultato negativo di mercoledì, superando questo altro esame» ha dichiarato con fermezza l'allenatore alla vigilia della sfida interna. Il focus di mister Marra si è soffermato inevitabilmente sui quindici minuti finali del match di mercoledì, verdetto spietato di un calo di tensione ingiustificabile: «Contro l'Igea Virtus abbiamo avuto una sorta di blackout nell'ultimo quarto d'ora e una squadra come la nostra non può permetterselo, soprattutto dopo aver disputato un'ottima prestazione. Nelle gare precedenti ho sempre detto che dovevamo migliorare l'approccio nei primi minuti, ma dobbiamo anche tenere botta negli ultimi minuti di gioco».

Nonostante l'amaro in bocca per i punti sfumati, l'avvio di stagione della formazione rossoblù non è da buttare, ma richiede pazienza e un costante lavoro di amalgama. Un processo fisiologico per un organico rivoluzionato durante il mercato, come rimarca lo stesso allenatore: «La squadra è forte ma totalmente nuova, a differenza di altre squadre che hanno mantenuto un blocco di giocatori della passata stagione. Noi stiamo velocizzando questo processo, quello cioè di essere squadra».

Partita da ricordare

L'obiettivo, ora, è far sì che la lezione di Barcellona Pozzo di Gotto non vada sprecata ma diventi una monito fondamentale per il prosieguo del campionato. «Quella contro l'Igea Virtus è una partita da ricordare per tutta la stagione perché, nonostante la prestazione eccellente, non abbiamo portato nulla a casa. Contro l'Athletic Palermo ci faremo trovare pronti» ha concluso Marra. Il verdetto, come sempre, spetterà al campo, ma il messaggio del tecnico è arrivato forte e chiaro: la Vibonese è pronta a rialzarsi, senza concedersi più alcuna distrazione.