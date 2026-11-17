La Vibonese vola nel girone I di Serie D e si gode il momento magico di un gruppo capace di coniugare risultati, spettacolo e numeri da capogiro. Nove risultati utili consecutivi, secondo posto in classifica a sole due lunghezze dalla capolista Reggina, miglior attacco con 28 reti all'attivo e una solidità difensiva da appena 10 gol subiti (quattro dei quali concentrati nell'unico passaggio a vuoto contro l'Igea Virtus): allo stadio "Luigi Razza" si sogna a occhi aperti, ma con la serenità delle grandi squadre.

I numeri di una sentenza

A trascinare l'undici di mister Marra c'è soprattutto il capocannoniere del campionato, Agustin Marsico. L'attaccante argentino ha già messo a referto 11 gol nelle prime 12 giornate, viaggiando alla media impressionante di quasi una rete a partita. Analizzando il minutaggio il dato assume contorni ancora più straordinari: quinto giocatore più utilizzato della rosa con 979 minuti disputati, Marsico timbra il cartellino ogni 89 minuti. In pratica, quasi un gol a gara completa.

Un primato storico che durava dal 1957

La doppia cifra è stata superata domenica pomeriggio grazie alla doppietta messa a segno nel netto 4-0 inflitto al Modica. Due reti che non hanno soltanto blindato i tre punti, ma che hanno consegnato ufficialmente il centravanti rossoblù agli annali del club.

Nessuno, nella storia recente e passata della Vibonese, era mai riuscito a partire così forte sotto porta. Per ritrovare una vena realizzativa paragonabile nello stesso arco di partite bisogna riavvolgere il nastro di ben 69 anni, fino alla stagione 1957-58, quando Bruno Taverniti toccò quota 10 gol dopo dodici giornate. Marsico ha fatto ancora meglio, issandosi a undici e riscrivendo una pagina indelebile della storia rossoblù. Comunque vada a finire questa stagione, il suo nome è già scolpito nella leggenda del club.