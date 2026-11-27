Si avvicina la quattordicesima giornata del campionato di Serie D (girone I), appuntamento che vedrà la Vibonese scendere in campo per la prima volta con l'etichetta di prima della classe, dopo la vetta conquistata domenica scorsa grazie al colpo nel derby col Sambiase e al contemporaneo scivolone a Palermo dell'ormai ex capolista Reggina. Società e tifosi vogliono godersi appieno lo storico primato, sebbene nelle ultime ore a prendersi la scena sia stato il caso legato all'addio del direttore sportivo Fabrizio Maglia, protagonista giovedì pomeriggio di un annuncio social sulle proprie dimissioni irrevocabili a cui ha fatto seguito la pronta nota del club su un esonero già programmato per venerdì mattina.

Il retroscena di Vullo: «Era previsto un comunicato congiunto»

A fare ulteriore luce su quanto accaduto dietro le quinte è intervenuto Cosimo Vullo, azionista di maggioranza della Vibonese, che ha ricostruito con precisione i passaggi della rottura: «Già da qualche tempo c'erano delle divergenze di vedute con il direttore sportivo Fabrizio Maglia, poiché volevo capire alcuni suoi comportamenti. Nella giornata di giovedì, inoltre, abbiamo avuto l'ennesima discussione e ci eravamo accordati di vederci nella mattinata di venerdì per fare un comunicato congiunto riguardo la fine del rapporto. Così non è stato poiché lui stesso è uscito giovedì, affermando che si è dimesso e questo mi rincresce. La collaborazione calcistica è finita ma noi andiamo avanti come abbiamo fatto finora».

Messaggio alla piazza: nessun ridimensionamento e colpi di mercato in arrivo

Archiviata la parentesi dirigenziale, Vullo ha voluto rassicurare immediatamente l'ambiente e i sostenitori rossoblù, smentendo qualsiasi voce di smobilitazione e annunciando anzi interventi mirati per potenziare ulteriormente la rosa: «Capisco la paura dei tifosi, poiché mi immedesimo in loro, ma posso garantire che la paura passerà già da domenica nel match interno contro il Licata. Inoltre attendiamo il mercato di riparazione per rinforzarci e qualcosa a breve la faremo. Cerchiamo due/tre tasselli, di cui un difensore e un esterno».