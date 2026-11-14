A caccia del nono risultato utile consecutivo per continuare a sognare in grande, ma con i piedi ben saldi a terra. La Vibonese si prepara ad affrontare il Modica nel dodicesimo turno del girone I di Serie D con la consapevolezza di poter approfittare dello scontro diretto al vertice tra le due co-capoliste Reggina e Sambiase, entrambe a quota 26 punti, appena due lunghezze sopra i rossoblù.

Le parole di Marra

Alla vigilia della sfida casalinga, tuttavia, mister Marra spegne sul nascere qualsiasi calcolo di classifica e richiama i suoi alla massima concentrazione, puntando i fari sulle insidie nasconde l'impegno contro i siciliani: «Sicuramente sarà una gara da non sottovalutare, questo campionato insegna proprio che non esistono risultati scontati – ha dichiarato il tecnico rossoblù –. Dovremo stare attenti e cercare di fare un'altra grande prestazione come abbiamo fatto finora».

Nonostante il Modica navighi appena sopra la zona playout, la formazione siciliana arriva al "Luigi Razza" forte del morale alle stelle dopo il roboante 5-0 rifilato al Licata nell'ultimo turno. Un campanello d'allarme che Marra non intende ignorare: «Li affronteremo con il massimo rispetto, senza dimenticare che settimana scorsa hanno segnato cinque gol alla squadra rivelazione del torneo. Inoltre, in panchina hanno un allenatore che ha vinto tanti campionati».

Tutti al completo

Sul fronte infermeria e formazione, il tecnico può sorridere per l'abbondanza di soluzioni e per il pieno reintegro di una pedina fondamentale: «La squadra sta bene, saranno tutti pronti per dare il proprio contributo sia dall'inizio che a partita in corso. Ledesma è recuperato totalmente; lo era già domenica scorsa ma avevo preferito non rischiarlo. Valuterò le mie scelte fino all'ultimo per capire chi è più propenso a partire dal primo minuto».

Il tandem d'attacco

In avanti le certezze portano i nomi di Marsico — attuale capocannoniere del girone — e Cosendey, autori di 13 dei 24 gol complessivi messi a segno finora dalla Vibonese. Un rendimento straordinario che Marra preferisce però ricondurre al lavoro del collettivo: «Entrambi stanno facendo bene sin dall'inizio, ma il merito va condiviso con il grande lavoro degli altri reparti e con gli altri elementi del pacchetto offensivo, come Castro e Spanò».