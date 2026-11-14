Undici giornate alle spalle e una classifica che, pur restando fluida e tutta da decifrare, ha già eletto le prime protagoniste del girone I di Serie D. Tra le regine assolute di questo avvio di stagione c'è senza dubbio la Vibonese, attualmente terza forza del torneo a sole due lunghezze dalla vetta. All'ombra dello stadio "Luigi Razza" si mantiene la massima prudenza nelle dichiarazioni ufficiali, ma il rendimento quasi impeccabile della squadra di mister Marra alimenta inevitabilmente ambizioni importanti.

Proprio per non farsi trovare impreparati in vista del giro di boa — quando il campionato entrerà nel vivo e il coefficiente di difficoltà si alzerà ulteriormente — la dirigenza rossoblù avrebbe iniziato a muoversi a fari spenti sul mercato alla ricerca di profili capaci di innalzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Pur in assenza di conferme ufficiali da parte del club del presidente Rino Putrino, nelle ultime ore sono emersi due nomi di grande spessore per il centrocampo: Marco Palermo e Giancarlo Bianchini.

I due profili

Il primo profilo porta a Marco Palermo, esperto centrocampista classe 1995 dotato di qualità ed esperienza da vendere in piazze blasonate come Catania, Trapani e Siracusa. Il trentunenne milita attualmente nella Nissa, formazione partita con i favori del pronostico per duellare con la Reggina al vertice ma oggi invischiata a sorpresa nella zona playout. Le difficoltà attraversate dal club siciliano potrebbero aprire nuovi scenari di mercato e favorire una sua eventuale partenza: Vibo Valentia rappresenterebbe una destinazione gradita e ambiziosa, sebbene resti al momento solo una delle possibili piste.

Il secondo nome sul taccuino rossoblù è quello di Giancarlo Bianchini, anch'egli centrocampista, attualmente in forza alla Pro Patria. Ventinovenne argentino, vanta una profonda conoscenza della Serie D arricchita da importanti esperienze in Serie C, categoria affrontata anche con la maglia dell'Audace Cerignola.

Si tratta, in entrambi i casi, di profili di assoluto affidamento che sposerebbero perfettamente l'identità e le ambizioni di questa Vibonese. Al momento si resta rigorosamente nel campo delle indiscrezioni e delle valutazioni preliminari, ma la sensazione è che il club rossoblù voglia farsi trovare pronto per regalare a mister Marra i tasselli giusti per continuare a sognare in grande.