Una sfida da cui passa il presente e il futuro rossoblù: l'obiettivo salvezza è ancora lontano ed è decisivo fare punti nella prossima gara

Il pareggio di Ragusa ha portato maggiore consapevolezza a una Vibonese che è tornata dalla sosta del campionato di Serie D (girone I) con nuova linfa. L'obiettivo salvezza però è ancora lontano e passa, in maniera quasi decisiva, anche dalla gara di domenica allo stadio Luigi Razza contro il Messina, in occasione della ventottesima giornata.

L'invito

Un futuro in costruzione e che deve passare necessariamente dal presente per essere roseo. Ancor di più, però, deve passare dal pubblico. A tal proposito, per l'evento casalingo, la Vibonese ha invitato tutte le Scuole Calcio della provincia di Vibo Valentia per riempire gli spalti. Un’occasione speciale per vivere insieme la passione rossoblù e stare al fianco della prima squadra della provincia.

Modalità di accesso

L’ingresso è gratuito per tutte le Scuole Calcio, secondo le seguenti condizioni:

Presidente (o delegato della Scuola Calcio) ingresso omaggio; Atleti iscritti ingresso omaggio, con obbligo di indossare la tuta ufficiale della società di appartenenza; Staff tecnico ingresso omaggio, con obbligo di indossare la tuta ufficiale della società di appartenenza; Genitori accompagnatori un ingresso omaggio ogni cinque bambini presenti.

Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 19:00 di venerdì 20 marzo, trasmettendo l’elenco completo dei partecipanti (cognome, nome, luogo e data di nascita). Per richiedere il modulo di adesione, scrivere a: usvibonese.calcio@libero.it

Insomma, la Vibonese Calcio confida nella più ampia partecipazione non solo del proprio pubblico, ma di tutte le realtà calcistiche del territorio a unirsi verso u unico obiettivo.