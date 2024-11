La trattativa con Pasquale Gigliotti sarebbe ad un passo dall'essere chiusa positivamente. Nel frattempo in settimana è atteso a Vibo l'allenatore rossoblu Gaetano Di Maria

VIBO VALENTIA - Le consultazioni continuano ma i punti chiave della Vibonese sono stati definiti. Dopo l’allenatore ed il preparatore dei portieri, il club rossoblu è pronto a calare il nome del direttore sportivo. L’uomo che farà da raccordo tra società e settore tecnico, con molta probabilità sarà Pasquale Gigliotti. Con il passare delle ore lievitano infatti le quotazioni del giovane diesse calabrese che nelle ultime stagioni ha lavorato tra il Piemonte, la Liguria e la Lombardia, in Lega Pro e serie D. In Calabria ha fatto bene a Catanzaro ed un paio di stagioni fa è stato vicinissimo anche a Vibo Valentia per poi emigrare al nord. La sua nomina dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma il club di via Piazza d’Armi non ha fretta. In settimana in città sbarcherà mister Di Maria. Il nuovo allenatore rossoblu presenterà il piano tecnico. Due gli aspetti fondamentali. Gli under e le riconferme. Per la linea verde, si punterà su due fuoriquota per ruolo, mentre tra i confermati la Vibonese vuole tenersi stretto il capitano Cosimo Cosenza, l’attaccante Allegretti ed il jolly Da Dalt. Tre uomini graditi al mister. Ci sarà, poi, qualche altra riconferma in difesa, mentre sul fronte degli acquisti si fa il nome di Assenzio, centrocampista dell’Akragas. Un’idea affascinante ma di difficile realizzazione.