Prosegue a ritmo serrato la preparazione estiva della Vibonese nel ritiro di Lorica. Al quinto giorno di lavoro sul campo, gli uomini guidati dal nuovo tecnico Salvatore Marra continuano a mettere benzina nelle gambe in vista dell'inizio del campionato di Serie D (girone I), al via a settembre. L'obiettivo della fase pre-stagionale resta quello di affinare la tenuta atletica e assimilare i primi automatismi tattici.

Dopo il positivo riscontro nel primo test contro il Monopoli, la compagine rossoblù ha alzato l'asticella affrontando il Cosenza, formazione di Serie C costruita per puntare ai vertici della classifica. La gara si è conclusa con il punteggio di 3-0 in favore dei silani, maturato interamente nella seconda frazione di gioco grazie alla doppietta di Ciotti e al sigillo finale di Achour.

Segnali positivi

Nonostante il passivo, il direttore sportivo della Vibonese, Fabrizio Maglia, traccia un bilancio positivo sulla prestazione del gruppo: «Avevamo le gambe abbastanza cariche. Inoltre, fino al quinto minuto della ripresa, ovvero quando loro hanno sbloccato il punteggio, quelle che dovrebbero essere le prime linee avevano retto bene il campo, creando anche qualche situazione importante. Sta nascendo una Vibonese agguerrita e battagliera».

Il dirigente si è poi soffermato sulle strategie di mercato in vista della chiusura della sessione estiva: «La società ci ha dato mandato di intervenire laddove ce ne fosse bisogno e il gruppo che sta nascendo è un ottimo gruppo, inoltre il tecnico sta lavorando quotidianamente e sta nascendo anche un'identità di squadra».

Il lavoro a Lorica proseguirà nei prossimi giorni con sedute doppie, in attesa dei successivi impegni amichevoli che permetteranno a mister Marra di testare l'integrazione dei nuovi innesti e misurare la crescita complessiva della rosa.