Al “Luigi Razza” inizierà la fase di pre-ritiro. Il 2 agosto il gruppo affidato a Gaetano Di Maria si sposterà a Lorica. Nel frattempo la società venerdì presenterà domanda di ripescaggio in Serie D

VIBO VALENTIA - Con l’inizio di luglio si apre ufficialmente il nuovo corso della Vibonese. Per vedere all’opera il gruppo allenato da mister Gaetano Di Maria, però bisognerà attendere ancora qualche giorno. Giusto il tempo di confermare ciò che c’è da confermare, ed inserire i nuovi tasselli nel mosaico targato 2014-2015. Staff tecnico e squadra si riuniranno lunedì 28 luglio al “Luigi Razza” per il pre-ritiro rossoblu che durerà una settimana. Arco di tempo in cui i giocatori verranno sottoposti ai test medici e atletici del caso. Negli stessi giorni, ma in orari diversi, nel quartier generale della Vibonese andranno in scena diversi stage per giovani calciatori classe ’95 e ’96. I migliori si aggregheranno al gruppo che il 2 agosto partirà alla volta di Lorica per il ritiro vero e proprio. La località silana ospiterà Di Maria ed i suoi ragazzi fino al 13 agosto. Previste diverse amichevoli con formazioni locali ma non sono esclusi test con Crotone e Vigor Lamezia che prepareranno la nuova stagione nelle vicinanze. Nel frattempo la società del Presidente Caffo sta perfezionando la richiesta di ripescaggio in serie D da presentare entro venerdì. L’11 luglio la Co.Vi.So.D esaminato il fascicolo comunicherà l’esito dell’istruttoria. In caso di parere negativo si potrà richiedere il ricorso entro le ore 14 del 15 luglio sul quale l’organo di controllo si esprimerà dieci giorni dopo. Il 31 luglio il consiglio direttivo definirà le griglie di partenza ufficializzando le compagini ammesse, quelle escluse e quelle ripescate.