Dopo le ombre della passata stagione, la stella della Vibonese ha ripreso a brillare con una forza e una continuità disarmanti. A dimostrarlo sono i numeri e le prestazioni di questo avvio nel girone I di Serie D: quattordici punti raccolti nelle prime sette giornate e un secondo posto a sole due lunghezze dalla vetta della classifica.

L'ultima prova di maturità e carattere è arrivata domenica scorsa al "Granillo", tana della corazzata e capolista Reggina. In casa della principale candidata alla vittoria finale, la formazione guidata da mister Pasquale Marra ha sfoderato una prestazione d'autorità, imponendo l'1-1 finale al termine di un match in cui il punto conquistato va persino stretto ai rossoblù.

Attacco atomico e primato in trasferta

Tra le varie note liete di questo inizio di torneo, spicca senza dubbio l'efficacia del reparto avanzato. La Vibonese vanta attualmente il miglior attacco del girone insieme a Reggina e Igea Virtus, con ben sedici reti messe a segno in sette gare.

Ma c'è un dato che certifica in maniera ancora più netta la personalità della truppa di Marra: i rossoblù sono l'unica squadra dell'intero raggruppamento ad essere già in doppia cifra per gol segnati in trasferta, avendone realizzati ben dieci lontano dalle mura amiche.

Il fattore Cosendey: bomber da viaggio

In questo straordinario rendimento esterno c'è una firma chiara ed evidente: quella di Bruno Cosendrey. Il ventinovenne attaccante brasiliano sta confermando quanto di buono fatto vedere già lo scorso anno con la maglia della Vigor Lamezia, rivelandosi un'arma micidiale nello scacchiere tattico di Marra.

Con quattro reti complessive, Cosendey è il secondo marcatore della squadra alle spalle del solo Augustin Marsico (capocannoniere con cinque centri). La vera singolarità del brasiliano, tuttavia, sta nella geografia dei suoi gol: tutte e quattro le marcature sono state realizzate esclusivamente in trasferta.

Il ruolino "on the road" del brasiliano parla chiaro: gol all'esordio nel poker calato sul campo del Trapani; doppietta nell'amara sconfitta per 4-3 sul terreno dell'Igea Virtus; un gol pesantissimo che è valso un punto d'oro nell'1-1 finale al "Granillo" contro la Reggina.

Domenica col Gela la caccia al primo timbro casalingo

Un rendimento esterno da top player che finora ha regalato punti e spettacolo nei campi più caldi del girone. Ora, però, per Cosendey si presenta la grande occasione per sfatare il tabù del "Luigi Razza".

Domenica prossima la Vibonese tornerà a giocare davanti ai propri sostenitori nell'impegno casalingo contro il Gela: l'opportunità perfetta per il talento brasiliano per sbloccarsi anche tra le mura amiche e regalare la prima gioia casalinga al suo nuovo pubblico.