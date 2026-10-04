La Vibonese si prepara a riabbracciare, oggi pomeriggio alle 15, il pubblico del "Luigi Razza" con l'obiettivo chiaro di dare seguito all'ottimo avvio di stagione nel girone I di Serie D. La quarta giornata di campionato propone però uno scontro diretto tutt'altro che banale: il derby calabrese contro il Praiatortora, formazione neopromossa capace di sorprendere tutti e di insediarsi fin da subito nelle zone nobili della classifica.

«Subiscono poco e hanno entusiasmo»

In casa rossoblù la parola d'ordine è umiltà. Alla vigilia del match, mister Sasà Marra non nasconde le insidie della sfida e spende parole di grande stima per la compagine ospite: «Affrontiamo una squadra che, insieme all'Avola, è la rivelazione del campionato. Subisce pochi gol, ovvero solo due, e ha una grande impostazione tattica grazie al suo giovane allenatore che sa portare entusiasmo e sa spingerli oltre. Bisogna stare attenti perché hanno un ottimo score soprattutto in trasferta».

Derby da vincere per dare continuità

Oltre ai valori tattici dell'avversario, la partita porta con sé il fascino e le responsabilità tipiche dei derby regionali. Marra sa bene quanto valga questo appuntamento per la piazza e chiede ai suoi massima concentrazione per conquistare l'intera posta in palio: «Abbiamo rispetto nei loro confronti, soprattutto per i numeri che hanno registrato. Inoltre sappiamo che è un derby e vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi, dando così continuità domenica dopo domenica al risultato della settimana precedente».