Il club rossoblù ha comunicato la scelta tramite una nota ufficiale, in cui fa sapere anche che il dirigente «si è riservato di assumere una decisione definitiva all'esito del prossimo CdA, quando saranno più chiare le prospettive e le ambizioni future della società»

Si è svolto oggi, sabato 18 maggio, il Consiglio d’Amministrazione della Vibonese Calcio autoconvocatosi in forma totalitaria. La società rossoblù, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che: «Il Presidente Caffo ed il Consiglio D’Amministrazione hanno respinto le dimissioni da Amministratore Delegato e Direttore Generale di Antonello Gagliardi dopo la disamina dei punti del programma societario che lo stesso AD ha snocciolato uno ad uno».

Lo stesso Gagliardi, in un'intervista rilasciata ai nostri microfoni, aveva precisato i motivi del suo passo indietro, parlando di un «atto dovuto» proprio in vista del Consiglio d’amministrazione di fine stagione tenutosi oggi.

La stessa società ha poi aggiunto come «Gagliardi si è riservato di assumere una decisione definitiva all’esito del prossimo CdA, quando saranno più chiare le prospettive e le ambizioni future della società, e ciò nel rispetto del Presidente, dei consiglieri, dei soci e della tifoseria».

In conclusione, si legge: «Il CdA ha poi discusso su dati di conto economico ancora non definitivi, e per questo si è deciso di riaggiornarsi ad un successivo Consiglio d’Amministrazione nel quale approvare definitivamente il bilancio della precedente stagione ed approvare il progetto di bilancio di quello relativo alla stagione appena terminata. Il prossimo Consiglio d’Amministrazione dovrà tenersi entro la fine del mese di maggio».