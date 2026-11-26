Proprio nel momento più esaltante della stagione, la Vibonese deve fare i conti con un ribaltone societario in un certo senso inatteso (non si sa all'interno delle mura del Luigi Razza). Con la squadra salita in vetta al girone I di Serie D dopo tredici giornate, arriva infatti l'ufficialità delle dimissioni del direttore sportivo Fabrizio Maglia. Un fulmine a ciel sereno che rompe l'idillio sportivo in casa rossoblù, maturato a pochi giorni di distanza dal pesante successo esterno sul campo del Sambiase, risultato che aveva proiettato i vibonesi al comando solitario del campionato.

Le ragioni dell'addio: divergenze con il club

A rendere nota la decisione è stato lo stesso dirigente, anticipando la decisione che lo ha spinto al passo indietro irrevocabile, rimandando però a un secondo momento eventuali ulteriori dettagli: «Comunico le dimissioni irrevocabili da direttore sportivo della Vibonese Calcio. Riservandomi una più approfondita analisi nei prossimi giorni, ho ritenuto opportuno farmi da parte considerato che non ci sono più i presupposti per continuare a causa di divergenze con la società, pur se nel momento in cui la squadra sta attraversando un periodo straordinario».

Il saluto al gruppo di mister Marra

La notizia arriva nel cuore di una settimana speciale per l'ambiente rossoblù, che si prepara a riabbracciare per la prima volta la propria squadra da capolista davanti al pubblico di casa. Nonostante la rottura con i vertici del club, Maglia ha voluto chiudere il suo messaggio con un pensiero affettuoso rivolto alla componente tecnica e ai giocatori: «A mister Marra, al suo staff e alla squadra, rivolgo un grosso in bocca al lupo».