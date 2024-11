Non sono bastati 120 minuti regolamentari per decidere lo spareggio. Dagli 11 metri decisivo l’errore di Giacomo Fricano del Troina. Poi arriva il gol di Arario

Non sono bastati 120 minuti regolamentari per decidere lo spareggio promozione tra Vibonese e Troina, giocato oggi al Granillo di Reggio Calabria. Reti inviolate nei tempi regolamentari e nell'extra-time: per assegnare il titolo di regina della Serie D ci è voluta la lotterai dei rigori. Dagli 11 metri decisivo l’errore di Giacomo Fricano del Troina. Poi arriva il gol di Arario e la Vibonese vola in paradiso, conquistando sul campo l'agognata promozione in Serie C.