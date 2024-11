Preparazione pre-campionato a Lorica per i biancoverdi. Norcia invece il quartier generale estivo scelto dalla società silana

COSENZA - La Vigor Lamezia conferma come suo quartier generale estivo, le montagne della Sila. Dopo il sopralluogo del direttore sportivo biancoverde Fabrizio Maglia e del neo tecnico Alessandro Erra, la società lametina ha deciso di continuare la tradizione scegliendo Lorica come base per la preparazione pre-campionato. Il centro silano, come negli ultimi due anni, ospiterà il gruppo vigorino per circa tre settimane di preparazione. Sarà Norcia, in Umbria, invece, la base del Cosenza. Il programma, suscettibile di variazioni, prevede la permanenza in Umbria dal 13 al 26 luglio. Norcia è posta a circa 600 metri sul livello del mare, condizione questa che ha inciso in modo determinante sulla scelta effettuata dalla società, perché in linea con le esigenze espresse dal settore tecnico. Il Cosenza rientrerà quindi in Calabria il 28 luglio e proseguirà la preparazione atletica in città fino al 10 agosto.