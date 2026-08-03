La Vigor Lamezia alza il sipario sulla nuova stagione di Serie D e lo fa attraverso una conferenza stampa di presentazione che ha visto protagonisti il presidente Salvatore Rettura, il nuovo direttore sportivo Francesco Ramondino e il gradito ritorno in panchina di mister Jorge Vargas.

Un’occasione utile non solo per presentare la nuova struttura tecnica, ma anche per fare il punto della situazione e spegnere le recenti polemiche sul silenzio mediatico del club.

Il presidente Rettura: «Polemiche inutili, parliamo con i fatti»

A fare gli onori di casa è stato il patron Salvatore Rettura, che ha rivendicato la bontà delle scelte strategiche operate nelle ultime settimane: «Pensiamo di aver iniziato a programmare nel momento giusto. Capisco qualche polemica sulla nostra assenza prolungata sui social o a mezzo stampa, ma era la nostra strategia: volevamo lavorare sotto traccia e mostrare i fatti. Abbiamo gettato le basi per una stagione importante».

Rettura ha poi aperto la porta a nuovi ingressi nel tessuto societario: «C'è la volontà di cercare nuovi soci che vogliano far parte di questa famiglia. Se poi viene uno sceicco che investe, costruisce lo stadio in due anni e ci porta in Serie C, ben venga. L'obiettivo stagionale? Come per tutti, fare sempre meglio dell'anno prima».

Il ds Ramondino: «Rosa quasi completa»

Traccia poi un primo bilancio operativo il nuovo direttore sportivo Francesco Ramondino, soddisfatto dell'allestimento dell'organico messo a disposizione del tecnico: «Numericamente la squadra è praticamente al completo, in attesa solo di ufficializzare e presentare gli ultimi innesti. Ho scelto giocatori che hanno manifestato prima di tutto la volontà di vestire la maglia della Vigor Lamezia. Cercavo profili mossi da grande entusiasmo e non legati esclusivamente all'aspetto economico. Trovo grande sostegno e vicinanza dalla società. Qualche difficoltà c'è stata e ci sarà, ma è un aspetto fisiologico per qualsiasi club».

Mister Vargas: «Squadra tecnica e pericolosa»

Tanta determinazione nelle parole di Jorge Vargas, che torna a sedersi sulla panchina biancoverde dopo una pausa forzata: «Problemi di salute di mia moglie mi hanno portato a prendermi un paio di stagioni di riposo. Non sono però mai stato fermo: ho viaggiato molto, osservando squadre e giocatori in giro per il mondo».

Il tecnico cileno ha le idee chiarissime su cosa aspettarsi dalla sua Vigor: «Pensiamo di poter essere molto pericolosi. Abbiamo allestito una squadra tecnica e dinamica. Strada facendo valuteremo se ci sarà da puntellare o modificare qualcosina, ma la certezza è una: ce la giocheremo ogni singola domenica, senza alcun timore reverenziale».