VIGOR LAMEZIA - La Vigor Lamezia comunica tramite una nota che Francesco Rapisarda e Giovanbattista Catalano sono stati riscattati dal sodalizio di Via Marconi. Sia il terzino classe '92 che l'attaccante ventenne erano in comproprietà col Parma. Catalano indosserà la maglia biancoverde per un'altra stagione, Rapisarda fino a giugno 2016.