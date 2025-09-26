La febbrile attesa del derby che aumenta sempre di più ogni giorno che passa. Questa è la settimana che porterà alla stracittadina tra Vigor Lamezia e Sambiase, valida per la quinta giornata del campionato di Serie D (girone I). Una gara, inoltre, che va oltre i tre punti e oltre la classifica perché il derby lametino si porta dietro una rivalità calcistica antica, ma anche sfide incandescenti e spettacolari. Si affrontano due squadre dal blasone indiscusso e che hanno visto passare diversi protagonisti.

Amendola, un derby da veterano

Tra i protagonisti attuali ci sarà certamente Marco Amendola. L'esterno (classe 2003) è infatti tra le conferme degli ultimi anni in casa biancoverde, nonché tra i pochissimi superstiti del mercato estivo vigorino.

E allora l'avvicinamento al derby anche attraverso le parole del ventiduenne, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «È arrivata l’ora del derby. Come sempre, è una partita molto importante per noi e per i tifosi e all'interno dello spogliatoio devo dire che c’è una bella atmosfera. Siamo carichi e non vediamo l’ora che arrivi domenica».

E proprio di derby lo stesso Amendola se ne intende dal momento che, nonostante la sua giovane età, ne ha già disputati parecchi e sa il clima che si respira per le strade lametine, il quale si aggiunge poi all'adrenalina nel corso dei novanta minuti: «Questo è il mio quinto derby, e posso dire che sicuramente è una partita che si prepara da sola, perché sono queste le partite più belle da giocare e noi vogliamo fare bella figura davanti ai nostri tifosi».

Stati d'animo

Siamo solo alla quinta giornata ma le due squadre arrivano alla sfida con stati d'animo differenti, ma proprio per questo imprevedibili. Il Sambiase vola sulle ali dell'entusiasmo dopo la straripate vittoria (la prima stagionale) nel turno infrasettimanale contro la Vibonese mentre la Vigor Lamezia, invece, si lecca le ferite dopo la sconfitta in casa del Gela. Prestazioni che contano fino a un certo punto, e Amendola lo sa: «Stiamo facendo un bel percorso e siamo cresciuti molto sotto tutti i punti di vista. Siamo reduci da una sconfitta in casa del Gela, questo è vero, ma ciò sarà uno stimolo in più per fare una grande prestazione domenica e portare a casa la vittoria».

Un derby che, come detto, arriva alla quinta giornata, per alcuni troppo presto e per altri no ma sicuro per Amendola non fa differenza: «Penso che non ci sia un momento giusto al quale possa arrivare il derby. Sono sicuro che sputeremo sangue per portare a casa i tre punti davanti alla nostra gente».