Il 2026 porta novità in casa Vigor Lamezia, dal momento che l'anno solare si apre con un doppio innesto di mercato a tinte biancoverdi. Alla vigilia della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D (girone I) ecco dunque due rinforzi per mister Renato Mancini, alimentando così l'obiettivo salvezza.

Doppio innesto

Altri due volti nuovi dunque nell’organico biancoverde, poiché arrivano alla corte di mister Renato Mancini l’esterno (classe 2005) Cesare Morelli e il portierino (classe 20079 Andrea Sabella.

Il lametino Morelli, che può ricoprire sia il ruolo di esterno basso che alto su entrambe le fasce, torna a vestire i colori della vigorini, con iquali aveva militato nelle stagioni 2023-2024 e 2024-2025. Cresciuto nei settori giovanili della scuola calcio Asd Calcio Lamezia e del Football 3000, il ventenne ha poi militato nella Primavera del Catanzaro, nel Sambiase e nel Soriano.

Sabella invece è originario di Sciacca, arriva alla Vigor Lamezia dall’Unitas Sciacca, formazione nella quale è cresciuto calcisticamente e con la quale, nella prima parte di questa stagione ha giocato nel girone A dell’Eccellenza siciliana. Due giovani innesti che vanno ad ampliare l'organico, pronti a dare il loro contributo in questa seconda metà di stagione. Parallelamente, la società lametina annuncia la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Agostino Mascari. Domenica pomeriggio l'impegno esterno in casa dell'Acireale di mister Morelli.