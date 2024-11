E' il centrocampista classe '89 il primo tassello della squadra biancoverde targata 2014-2015. Contratto biennale

LAMEZIA TERME - Prime novità in casa Vigor Lamezia. Il direttore sportivo biancoverde, Fabrizio Maglia (in foto) ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista Fabio Scarsella, tra le note più intonate dlel'ultimo campionato, collezionando 32 presenze e 4 gol. Il giocatore vestirà la maglia lametina per altre due stagioni.