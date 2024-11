Il derby dei ‘Due Mari’ tra Vigor Lamezia e Catanzaro potrebbe andare in scena non sabato 11 ottobre ma domenica 12. Almeno, questo, è quello che spera il Sindaco della città della Piana

LAMEZIA TERME (CZ) - Non più di sabato ma di domenica. Il derby dei due Mari tra Vigor Lamezia e Catanzaro, in programma da calendario il prossimo 11 ottobre, potrebbe essere posticipato di un giorno. E’ quanto ha chiesto il Sindaco della città della Piana, Gianna Speranza ai vertici della Lega perché – si legge nella nota del primo cittadino - "la domenica è il giorno in cui la città può sostenere i minori disagi dovuti alla chiusura delle strade interessate dal sistema di prefiltraggio". (ab)