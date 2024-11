Non poteva sognare esordio migliore la Scafatese di mister Fabiano, che chiude già nel primo tempo la pratica Acireale grazie alla tripletta di Ciro Foggia. Nel secondo i gialloblù gestiscono il triplo vantaggio e poi calano il poker con la splendida rovesciata di Albadoro. Cade subito, invece, la corazzata Siracusa: al D’Ippolito di Sambiase la decide un rigore di Gabriele Zerbo.

Vince ma non convince la Reggina di mister Pergolizzi: al D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto termina 2-1 per gli amaranto, che però nell’arco dei 90’ soffrono tanto e creano poco. Un rigore molto dubbio di Ragusa stende l’Igea Virtus proprio sul gong. Molto bene il Locri: al Macrì gli uomini di Scorrano giocano una partita attenta e cinica, e battono l’Akragas 2-0 grazie alle reti di Reis e Zucco.

Stava per compiere il colpaccio anche la Vibonese di mister Facciolo, che però si fa riacciuffare in extremis dalla Nissa. Ad Alagna risponde Rotulo ma per i rossoblù è comunque un buon punto.

Tre punti preziosi, invece, per il neopromosso Paternò: dopo essere avanzati in Coppa Italia, gli uomini di Catalano superano di misura il Pompei grazie a una rete di Guida. Pareggio pirotecnico, invece, tra Sancataldese e Licata: match aperto e chiuso da Tommaso Bonanno, che sancisce il 2-2 finale. Un punto per parte anche per Ragusa-Sant’Agata e Castrumfavara-Enna.

La top 3 della prima giornata

Il gradino più alto del podio va, di diritto, a Ciro Foggia: il 33enne napoletano, con un passato importante in Lega Pro, “ammazza” il match della sua Scafatese segnando una tripletta in meno di 45’ all’Acireale.

Secondo posto per Francesco Umbaca del Sambiase. Non è lui a decidere il match ma ad indirizzarlo, di fatto, si. Conquista il rigore-vittoria trasformato da Zerbo e crea scompiglio tra la difesa dei leoni per tutti i 90’.

Terzo posto, infine, per Tommaso Bonanno: l’esperto attaccante ex, tra le altre, di Vigor Lamezia, Castrovillari e Cittanovese, evita la sconfitta del Licata contro la Sancataldese con una doppietta da bomber vero