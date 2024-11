Altro giro, altro match salvezza. Dopo la vittoria, la prima in trasferta, di Palermo, la Viola torna al PalaCalafiore. Di fronte ai neroarancio un altro incontro delicatissimo in ottica salvezza. A Pentimele, infatti, sbarcherà la Virtus Kleb Ragusa, appaiata in classifica ai neroarancio e a Bergamo.

Torna l'ex Gaetano

Fra i protagonisti attesi ci sarà ovviamente Franco Gaetano. Grande protagonista della scorsa stagione, l'ex ala neroarancio sarà uno dei principali pericoli dei siciliani. La squadra di Alessandro Vicari è reduce, come la Viola, da una vittoria preziosissima: nell'ultimo turno la Virtus ha piegato 77-76 Crema, staccandosi dall'ultimo posto.

Palermo rinuncia

In ultima piazza ci resta proprio la Green Basket Palermo che, però, viaggia tristemente verso il ritiro dal campionato. I biancoverdi, alle prese con problemi economici, non si presenteranno a Mestre, come annunciato dalla proprietà e potrebbero essere prossimi a salutare anticipatamente la Serie B.

Obiettivo bis

Reggio, comunque, vuol pensare solo a sè stessa: Renzi ad oggi è ancora un giocatore neroarancio, in virtù di unaferrea volontà della Viola di non privarsi del suo pilastro. Contro Ragusa andrà in campo, con Bolignano che si affida a lui, oltre che a Balic e Marchini, per ottenere, per la prima volta in stagione, il primo filotto di vittorie. Palla a due ore 18.