La Viola Reggio Calabria si gode il successo di Palermo. Con la vittoria del PalaMangano, i neroarancio si sono finalmente staccati dall'ultimo posto in solitaria, agganciando a quota 8 Bergamo, insieme alla Virtus Kleb Ragusa, attesa al PalaCalafiore domenica.

Sirene da Trapani per Renzi

Fra le notizie che hanno immediatamente preceduto la partenza per la Sicilia, tuttavia, una ha lasciato l'amaro in bocca e riguarda Andrea Renzi. Perno del progetto tecnico di Bolignano, capitano e mattatore della Viola nella prima metà di stagione, l'ex Nazionale azzurro ha diversi corteggiamenti in corso da parte di molti club di A2. A insistere con maggior convinzione c'è Trapani, dove Renzi ha già giocato per diversi anni.

La posizione della Viola

La Viola, tuttavia, non ha nessuna intenzione di lasciarlo andar via: sarebbe una perdita pesantissima per il roster di Bolignano. In più, nel contratto firmato dal giocatore, non vi è alcuna possibilità di uscita unilaterale: se Trapani vorrà il pivot dovrà convincere Reggio a lasciarlo partire e non sarà assolutamente facile. La situazione andrà monitorata e sono previsti nuovi aggiornamenti già nei prossimi giorni.