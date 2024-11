Due colpi di mercato per la Viola, ma non si tratta di assi del parquet: sarà coach Pasquale Iracà a guidare il settore giovanile, mentre, nel ruolo di consulente tecnico, è vicinissimo alla firma coach Gaetano Gebbia, eccellente allenatore e talent scout dell'epoca d'oro neroarancio

Due straordinari colpi di mercato. La Viola decide di imparare dagli errori del recente passato e si dota, innanzitutto, di uno staff tecnico di primo livello: a coach Pasquale Iracà, che nell’ultima stagione ha guidato il Lamezia Basketball, la guida e il coordinamento del settore giovanile neroarancio e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità per una vecchia e gloriosa conoscenza della Viola: Gaetano Gebbia. Il tecnico catanese ma reggino di adozione, potrebbe avere un ruolo da consulente nella società di via Pio XI, a quindici anni di distanza dalla sua ultima panchina neroarancio. Per lo scopritore di talenti del calibro di Manu Ginobili si tratterebbe di un riavvicinamento dopo un lungo divorzio, un vero e proprio assett per i colori neroarancio che, nel frattempo, cercano gli ultimi titolari per la prossima stagione: mancano all’appello un 2 e un 5 americani, più una guardia italiana: sfumato l’acquisto dell’ex Scafati Portannese, il Gm condello si starebbe avvicinando a Franko Bushati, reduce dalla promozione con la canotta della Leonessa Brescia.