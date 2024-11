Per i ragazzi di Bolignano è il quinto ko consecutivo che di fatto riduce alla mera matematica le chance di raggiungere gli spareggi per rimanere in Serie B

Alla Viola un lodevole impegno non basta. I neroarancio perdono in trasferta contro Desio: l’Aurora si impone per 91-89. Per i ragazzi di Bolignano è il quinto ko consecutivo che di fatto riduce alla mera matematica le chance di raggiungere gli spareggi per rimanere in Serie B.

Primo tempo

Forti del rientro di Marchini, dopo il problema alla caviglia che l’ha tenuto fuori contro Petrarca Padova, i reggini giocano una gara gagliarda e orgogliosa, gettando letteralmente il cuore oltre l'ostacolo. Il primo tempo è equilibrato, Caglio segna una tripla che regala a Desio il vantaggio sulla sirena del primo break. Marchini è devastante a livello offensivo, Spizzichini lavora bene sotto le plance, all'intervallo lungo sono solo cinque i punti fra le due compagini.

Secondo tempo

A fare la differenza, però, è la lunghezza dei roster: a partire dal terzo quarto l’impossibilità di rotazioni per Bolignano riduce le percentuali, con Desio che ne segna 26 e allunga sulla doppia cifra di vantaggio. A questo si aggiungono i quattro falli fischiati a Marchini, costretto a un minutaggio minore rispetto al necessario. Il quarto finale di Reggio, però, è clamoroso: il 44 di Bolignano suona la carica (chiuderà con 26 punti), la Viola si arrampica fino al -2. Il finale è concitatissimo: i neroarancio hanno il possesso del pareggio, Davis commette un fallo in attacco che sa di condanna. I liberi segnati da Desio chiudono la contesa, con Reggio che esce sconfitta di un solo canestro.

Aurora Desio-Viola Reggio Calabria 91- 89 (20-18, 23-20, 26-19, 22-32)

Desio: Lovato 0, Maspero 18, Colombo 0, Molteni 15, Caglio 8, Giarelli 0, Fioravanti 7, Tornari 6, Barbieri 0, Fumagalli 5, Raffaldi 0, Mazzoleni 23. Coach: Edoardo Gallazzi

Viola Reggio Calabria: Balic 10, Davis 16, Bischetti 7, Laquintana 3, Marchini 26, Provenzani, Farina 13, Musolino, Spizzichini 14. Coach: Bolignano