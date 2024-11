Dopo un avvio super, i lombardi recuperano e gioiscono in riva allo Stretto: nel clamoroso finale sfuma anche il canestro dell'overtime per Bolignano

Sconfitta, ma fra mille rimpianti. La Pallacanestro Viola Reggio Calabria non esce dal tunnel, cade contro l'Aurora Desio fra le mura amiche. Partita incredibile al PalaCalafiore: avvio super dei ragazzi di Bolignano, poi rimonta lombarda fino all'incredibile epilogo che vede due volte i reggini vicini all'overtime, negato da una sorte, stasera, decisamente avversa.

Primo tempo

Avvio monstre della Viola. I neroarancio stappano la partita con la tripla di Marchini su assist del solito Renzi. Reggio gioca con grande cattiveria i primi cinque minuti dell’incontro: il parziale di 12-2 al primo time-out ne è la logica conseguenza.

Desio si rimette in partita, Molteni e Mazzoleni riducono lo strappo. Si segna molto al PalaCalafiore, Davis lo fa dall’arco, Viola sempre avanti. L’Aurora, complice un ottimo finale di primo periodo, riesce a tornare a contatto, in un contesto in cui - come detto - le squadre centrano con regolarità il bersaglio.

Uno dei più ispirati in maglia Viola è proprio Giambattista Davis, che chiude già in doppia cifra il primo tempo. La squadra di Bolignano, però, anche nel secondo periodo chiude in calo: la bomba di Molteni manda Desio sul -6. All’intervallo lungo è 47-41 per Reggio Calabria.

Secondo tempo

Fumagalli e il solito Molteni aprono il secondo tempo con un mini-parziale che manda, per la prima volta durante la partita, Desio in vantaggio. Renzi da due punti rimette subito la Viola in vantaggio ma al PalaCalafiore si inizia a veleggiare sui binari del punto a punto.

I neroarancio provano a strappare, la tripla Fioravanti tiene a galla Desio. Poi è Marchini a segnare, ancora, dalla distanza per il +5. Il gap resta minimo e quando la tensione nella Viola si allenta son dolori. L'Aurora sorpassa con Giarelli e va addirittura sul possesso pieno di vantaggio. Nel finale, allora, Bolignano si aggrappa come sempre al totem Andrea Renzi. Il 5 mette a segno una tripla, poi la Viola subisce quella di Tornari. È festival di tiri a bersaglio dall'arco: Tornari per Desio, ancora Renzi per la Viola.

A 3:55 è Desio a condurre, tre punti di vantaggio per i lombardi. Nel finale, però, la squadra di casa si dimostra totalmente appannata: mai un attacco al canestro, mai un tiro a bersaglio. Marchini prova la tripla del pareggio: sbaglia. La fotografia della partita, però, è quanto succede nel finale. Renzi subisce fallo: due liberi per la Viola. Il capitano segna il primo, Reggio va a -2. Il 5 di Bolignano sbaglia volutamente il secondo, prende rimbalzo, tira: ferro. Sul rimbalzo, ancora: Spizzichini, ferro. Davis, stesso copione. Finisce 77-79, notte fonda per la Viola.

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Aurora Desio 77-79 (24-17, 23-24, 20-22, 10-16)

Viola RC: Renzi 21, Davis 16, Marchini 16, Provenzani 9, Spizzichini 8, Farina 7, Bischetti 0. Allenatore: Domenico Bolignano.

Tiri liberi 18/21 - Assist: 16 (Provenzani 5) - Rimbalzi: 38 (Davis 12).

Desio: Maspero 20, Tornari 18, Molteni 16, Giarelli 8, Fumagalli 7, Mazzoleni 6, Fioravanti 3, Lovato 1. Allenatore: Edoardo Gallazzi.

Tiri liberi: 9/15 - Assist 17 (Fumagalli 4) - Rimbalzi: 37 (Fumagalli 9)