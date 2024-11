Risoluzione del contratto tra la guardia abruzzese e i neroarancio. Tra le parti manca l'intesa economica sul dilazionamento dei pagamenti. La Viola, dunque, riparte da zero, cercando uno sponsor che faccia rifiatare le casse di via Pio XI, duramente provate dalla scorsa stagione

Niente da fare, la Viola si azzera ogni anno. Roberto Rullo, l'uomo su cui coach Paternoster voleva puntare per la nuova annata, va via da Reggio. Alla base della decisione, pare, problemi economici: la proposta della dirigenza di spalmare l'ingaggio su un periodo più lungo per far respirare le casse della Viola non è andata giù alla guardia abruzzese che nelle prossime ore, molto probabilmente, si accaserà a Latina. Si conclude così seccamente con una sconfitta su tutta la linea la scommessa dello scorso anno: l'innalzamento dell'asticella pensato dalla società è stato troppo veloce e pesante, lasciando la Viola scoperta. L'ossigeno si chiama main sponsor: quello che il neo presidente Raffaele Monastero sta ricercando proprio in queste ore e che farebbe rifiatare le finanze neroarancio, provate dai pesantissimi ingaggi della scorsa stagione. Nel frattempo, però, si deve costruire la squadra per il 2017: interessano Chris Roberts e l'ex Augustin Fabi, mentre sotto le plance dovrebbe arrivare il giovane prospetto Tommaso Gueriglia.