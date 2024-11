Il Soverato continua a lavorare sul mercato. Da Cuneo, squadra neo promossa in Serie A2, arriva Valeria Millesimo, centrale

Così come promesso, la società ionica continua a lavorare sul mercato. Il roster ormai prende sempre più forma ed è quasi completo per la nuova stagione. Poche ore fa, Soverato ha ufficializzato l’arrivo di Valeria Millesimo, classe '95, centrale. La Millesimo arriva da Cuneo, squadra neo promossa in Serie A2 ed è la seconda centrale, che farà quindi compagnia alla riconfermata Serena Bertone.

E’ inoltre il secondo arrivo dal Piemonte. La centrale, protagonista della promozione, ritroverà a Soverato la compagna Geta Valli. Un fattore fondamentale.

La carriera

Una carriera importante quella della Millesimo. Oltre a Cuneo, in cui ha militato nella scorsa stagione, appunto, ha indossato, sempre in Piemonte la casacca di Settimo Torinese.

Questo il roster provvisorio

Questo quindi il quadro provvisorio, a disposizione di coach Barbieri: Pizzasegola e Bacciottini al palleggio, Bertone e Millesimo al centro, in banda la canadese Grey e Melissa Donà, l’opposto Valli, la schiacciatrice Taborelli e il libero Caforio. Nelle prossime ore il Soverato porterà a compimento le ultime trattative riguardanti in particolar modo l’arrivo di un forte opposto, nell’attesa di conoscere, intanto, il definitivo girone del prossimo campionato.