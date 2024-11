Soverato deve necessariamente invertire la marcia di rotta e ci proverà al PalaScoppa contro Filottrano. Palmi, reduce da una brillante vittoria casalinga, partirà alla volta di Trento

Se è vero che il punto debole sono le trasferte, è altrettanto vero che al PalaScoppa Soverato dà il meglio di sé. E allora le cavallucce marine ripartiranno in casa, nel prossimo turno. A domicilio arriva Filottrano, seconda forza di questo campionato. Una macchina da guerra che nelle trasferte lascia poco o nulla alle avversarie.



Ma Soverato ha bisogno di un riscatto dopo la sconfitta in Sardegna. Nella prossima gara, coach Saja ha bisogno di un sestetto che non si arrenda facilmente. Il risultato del turno precedente dimostra che la partita non è stata vinta da Olbia, ma persa da Soverato appunto, non riuscendo a chiudere prima un match ampiamente dominato. Nei tre precedenti tra le due compagini, il bilancio è a favore delle marchigiane con due vittorie, bisogna perciò invertire la marcia.

QUI PALMI. Umore diverso in casa Palmi. La secca vittoria da tre punti conquistata meritatamente al PalaSurace contro Cisterna ha ridato fiducia alla squadra di coach Giangrossi che può guardare avanti con occhi diversi. Attenzione però ad abbassare la guardia. Bisogna frenare gli entusiasmi, nel prossimo turno le palmesi saranno impegnate nella trasferta contro Trento, reduce da una pesante sconfitta.

Maria Chiara Sigillò