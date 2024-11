Si profila un super campionato di serie A2 maschile ad alto tasso di emozioni calabresi. Tonno Callipo Vibo, Caffe' Aiello Corigliano e De Seta Cosenza insieme nel prossimo torneo?

VIBO VALENTIA - La Tonno Callipo Vibo Valentia punta sul fattore amarcord per costruire il nuovo gruppo che prenderà parte al campionato di serie A2 maschile. O meglio, sono già tanti gli ex giocatori giallorossi che si sarebbero auto-offerti alla società vibonese pur di tornare ad indossare la maglia della Callipo. Tra di loro atleti sui quali la dirigenza vibonese potrebbe focalizzare l’attenzione sul serio per puntare ad un campionato di vertice. Come annunciato dal patron Pippo Callipo il giorno della decisone di rientrare in serie A maschile. Quella A2 in azzurro in cui c’è già Corigliano, allenato da Daniele Ricci, altra figura da amarcord giallorossa. L’uomo che nel 2004 porto Vibo nell’olimpo della pallavolo italiana partendo proprio dalla serie A2. Qualcosa che il tecnico ravennate vorrebbe regalare sul campo anche ai tifosi coriglianesi anche se in città continua ad allargarsi a macchia d’olio la voce che vorrebbe la Caffè Aiello pronta al ripescaggio in serie A1. Ripescaggio, ma in A2, che potrebbe richiedere anche la De Seta Cosenza sfruttando i buchi, che con molta probabilità verranno lasciati dai molti club a rischio iscrizione. Si profila quidi un super campionato ricco di derby calabresi?