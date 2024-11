Nel turno infrasettimanale valevole per la terza giornata di ritorno, le biancorosse faranno visita alla capolista Mondovì. La squadra di coach Barbieri proverà ad invertire la rotta.

Soverato torna in campo per il turno infrasettimanale. Ad attendere le ioniche, in trasferta, la capolista Mondovì. Gara valevole per la terza giornata di ritorno. Le biancorosse devono necessariamente invertire la rotta, dopo li cinque sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro Brescia.

All’andata, al PalaScoppa, vinse Soverato 3-0. Successo che per le ioniche valse anche il primato in classifica.

Ora però è tutta un’altra storia, così come conferma il coach Leonardo Barbieri: “Le avversarie stanno facendo un ottimo campionato. Sappiamo di trovare una squadra forte. Noi abbiamo i nostri stimoli. Magari ripartendo dal risultato dell’andata”.