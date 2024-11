Le ioniche, nel giorno dell’epifania, saranno impegnate in trasferta contro Collegno. Vietato sbagliare.

Inizia il girone di ritorno anche nella Serie A2 di pallavolo femminile. Per il primo turno, nel giorno dell’Epifania, Soverato inizierà da una trasferta, quella contro Collegno. Dopo le tre sconfitte consecutive, le biancorosse sono chiamate ad un solo risultato: Vincere!

La vetta ormai è solo un ricordo lontano. Le biancorosse si trovano ora al settimo posto della graduatoria generale, perdendo così la possibilità di disputare l’ottavo di finale di Coppa in casa.

Le avversarie

Dunque, contro le cussine, Gray e compagne non avranno certo vita facile ma in campo si andrà con il chiaro intento di conquistare l’intera posta in palio.

Le ragazze di coach Marchiaro hanno inoltre ottenuto una storica qualificazione alla Final Eight chiudendo subito dietro Soverato con ventisei e arrivano dalla netta vittoria contro Marsala.

Società a lavoro per sostituire la Bacciottini

Non sarà una partita semplice, soprattutto perché coach Barbieri dovrà fare a meno di Barbara Bacciottini. Una Separazione consensuale, quella tra Soverato e la palleggiatrice fiorentina che dopo cinque mesi lascia la squadra dove vi era ritornata dopo tre stagioni. La società è comunque a lavoro per chiudere una trattativa con un’altra alzatrice.

Si scenderà in campo sabato alle 17.