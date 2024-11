Soverato mette in cassaforte Gara 1 con la vittoria in quattro set al palascoppa contro Brescia. Finisce 3-1 per le locali che dopo essere partite bene, chiudendo in vantaggio il primo set, vengono rimontate dalle lombarde. Nel terzo set però scatta la reazione e Soverato porta a casa una vittoria fondamentale in vista soprattutto di Gara 2, il prossimo venerdì in terra lombarda.

