Soverato asfalta Cisterna e blinda il sesto posto, fondamentale per gli obiettivi futuri. Palmi cade a Chieri e viene sorpassato dalle piemontesi in classifica (In basso, risultati e classifica)

Tre set , poco più di un’ora di gioco. Tanto è bastato a Soverato per archiviare la pratica Cisterna e ipotecare quel sesto posto. Penultima casella per accedere ai play off.

Al PalaScoppa va in scena forse una delle partite migliori espresse da parte delle biancorosse guidate da coach Saja. Se non altro la più importante in chiave classifica. Dopo i due punti portati a casa contro Filottrano, si aggiunge la netta vittoria che lancia definitivamente Soverato verso gli spareggi.



L'avversario. Quella contro Cisterna non era certamente una delle gare più semplici. Anzi. La formazione pontina, fanalino di coda, proprio nelle due precedenti giornate aveva già dato filo da torcere all’altra formazione calabrese.



Palmi, appunto. Che nella stessa giornata però torna sconfitta per 3 set a 0 dalla trasferta piemontese. Una sconfitta, quella contro Chieri, che costa anche il posto in classifica. Le piemontesi infatti appaiate a 26 punti, con la vittoria, la prima interna delle chieresi nel girone di ritorno, mettono la freccia e salgono a quota 29.

Niente bis per Palmi Non bastano quindi le prodezze di Tiffany Pereira, ancora una volta comunque protagonista del match e tra le migliori in campo. Palmi si arrende ma guarda già al prossimo turno. Al PalaSurace arriva Brescia, ora a + 1.

Risultati

Soverato-Cisterna 3-0

Pesaro-Mondovì 3-0

Filottrano-Brescia 3-1

Trentino-Settimo Torinese 3-2

Caserta-Legnano 1-3

Chieri-Palmi 3-0

S.G. Marignano-Olbia 3-1

Classifica

Filottrano 55; Pesaro 48; Legnano 42; Trentino 36; Settimo Torinese 34; Soverato 32; Chieri 29; Brescia, S.G. Marignano 28; Palmi 26; Olbia 22; Caserta 15; Mondovì 14; Cisterna 10