Meno cinque. Dopo il turno di riposo dovuto alla coppa Italia, Soverato si prepara al prossimo turno, valido per la nona giornata di ritorno contro Settimo. Nella partita, due squadre, due obiettivi opposti. Palmi continuerà ad inseguire i play off, Caserta invece, a caccia di punti per la salvezza.

Meno cinque. Dopo il turno di riposo dovuto alla Coppa Italia, Soverato si prepara al prossimo turno, valido per la nona giornata di ritorno. E saranno meno cinque alla fine. Al PalaScoppa le ioniche ospiteranno Settimo. Uno scontro diretto in chiave play off.

La formazione piemontese, infatti, reduce dalla sconfitta contro la capolista Filottrano ha una lunghezza di ritardo.

Lunghezza in più ottenuta dalle ioniche proprio nell’ultimo incontro contro la formazione dell’ex Secchi, Mondovì. Vittoria che ha permesso alla squadra di coach Saja di posizionarsi al quinto posto in classifica. Il quarto posto, occupato attualmente da Trento, dunque dista solo un punto.

Sfida play off. Vincendo, Soverato metterebbe in cassaforte gli spareggi allontanando anche le dirette concorrenti.

Qui Palmi. Trasferta per Palmi. Le reggine forse in uno dei momenti migliori della stagione, dopo la brillante vittoria nel recupero contro Brescia che ha permesso così anche il sorpasso in classifica, affronteranno Caserta. Una delle formazioni più in crisi del campionato, attualmente terzultima con 18 punti ed uno di penalità.

Obiettivi opposti. Due squadre, due obiettivi opposti. Palmi continuerà ad inseguire i play off, Caserta invece, a caccia di punti per la salvezza.