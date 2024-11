Dopo la netta vittoria contro Cisterna, Soverato vuole blindare il sesto posto. Cerca il riscatto l’altra calabrese, Palmi, dopo il ko esterno contro Chieri. Nel prossimo turno, le reggine ospiteranno Brescia.

Nel prossimo turno, le biancorosse saranno impegnate nella delicata trasferta piemontese contro Mondovì, squadra dell’ex Secchi che nella scorsa stagione ha lasciato un buon ricordo sulla panchina delle ioniche.

EX COACH SECCHI Le due compagini si affronteranno con obiettivi opposti. Soverato cerca continuità per scalare le vette della classifica e raggiungere i play off, Mondovì, invece, invischiata in piena zona retrocessione è a caccia di punti per risalire la china.

Mondovì, reduce da una pesante sconfitta, ha però vinto la gara precedente proprio tra le mura amica, dimostrazione che, seppur con fatica, è una di quelle compagini da non sottovalutare. All’andata, vinsero le biancorosse ma non senza difficoltà.

QUI PALMI Cerca il riscatto l’altra calabrese, Palmi dopo il ko esterno contro Chieri. Nel prossimo turno, le reggine ospiteranno Brescia.

Quasi uno scontro diretto per la squadra guidata da coach Giangrossi. Brescia, infatti è a più due dalla calabresi. Vincendo, Palmi, riuscirebbe quindi nel sorpasso, avvicinandosi ai piani alti della classifica.

Un miglior piazzamento che, a sei giornate dalla fine, permetterebbe a Palmi di sperare nei play off.

Maria Chiara Sigillò