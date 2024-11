Il Soverato chiude con una pesante sconfitta il girone di andata. Ma la squadra di coach Saja guarda già alla sfida infinita contro Legnano tra campionato e Coppa Italia. Lombarde sconfitte nella stessa giornata proprio da Palmi che conquista la prima storica qualificazione

Amarezza nell’ultimo turno di andata per il Soverato che chiude il girone con una pesante sconfitta inflitta dalla Battistelli San Marignano. Sfuma quindi il quarto posto per la squadra di coach Saja, perdendo anche l’occasione di superare Trento in classifica. Un match comunque combattuto, visti anche i risultati dei parziali. Ma alle ioniche è mancata forse la giusta determinazione per rimettersi in gioco.



Un Sesto posto per Travaglini e compagne che adesso affronteranno Legnano nei quarti di Coppa Italia in una doppia sfida: 18 gennaio andata e 25 gennaio ritorno. Ma contro le ragazze di coach Pistola il Soverato giocherà anche nel prossimo match del girone di ritorno in trasferta. Dunque, tre gare tra Soverato e Legnano in pochi giorni. Una sfida infinita per continuare a crederci.



Legnano che nella stessa giornata è stata invece asfaltata dall’altra calabrese, Palmi. Le reggine grazie ad una prestazione convincente hanno trovato il riscatto in casa dopo la sconfitta del derby. Un match non semplice, più volte messo in discussione dalla squadra ospite. Ma con tenacia Palmi raggiunge la sua prima storica qualificazione alla Coppa Italia.

