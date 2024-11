Si infrange al PalaScoppa il sogno promozione. Soverato si arrende a Legnano anche in Gara 2. Si chiude quindi ufficialmente la stagione 2016-2017 per le ioniche

Così come in Gara 1, Legnano si dimostra più forte di Soverato imponendosi con un netto 0-3 al Pala Scoppa, con un pubblico in delirio per le padrone di casa, e bissando il successo di Gara 1 conquistando così il diritto di battersi con Pesaro nella serie di finale che vale la serie A1.

Per la seconda stagione consecutiva termina quindi alle semifinali play off, il sogno promozione in massima serie per Soverato.

Un match completamente dominato da Legnano, ben calcolato da coach Pistola che ha saputo sfruttare al meglio il vantaggio sulla serie. A parte il primo set Soverato invece non è mai entrato in partita. Troppi gli errori commessi, sottovalutati i cambi effettuati da coach Saja.

Dunque, si chiude ufficialmente e non senza rimorsi una stagione comunque brillante e positiva per Soverato, che dopo un inizio altalenante ci ha comunque creduto fino alla fine.

La soddisfazione c’è, il rimorso anche. Ma per le analisi post stagione ci sarà tempo.

Maria Chiara Sigillò