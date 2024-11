Brusca fermata per il Soverato che scivola al settimo posto e mette i play off a rischio. Al PalaScoppa passa Olbia. Palmi invece torna da Cisterna con due punti fondamentali che valgono la prima vittoria del 2017. (In basso, risultati e classifica)

Soverato k.o. in casa. Si ferma a tre vittorie consecutive la scia positiva del Soverato. Le ioniche si arrendono in casa contro Olbia che espugna il PalaScoppa per 3-1. Una battuta di arresto pesante e inaspettata per il Soverato che scivola così al settimo posto, l’ultimo utile per accedere ai play off. E la situazione alle spalle non è delle migliori. Successo per le sarde, molto più determinate grazie anche i tanti, troppi errori commessi dalla squadra di coach Saja. Oltre al danno anche la beffa. Capitan Travigliani lascia infatti il match in anticipo per un infortunio.

Le biacorosse dominano di fatto un tempo e mezzo, lasciando poi alle ospiti la conduzione dei giochi. Così come dimostrano i parziali. Primi due set equilibrati. Si va al terzo parziale con il punteggio di 1-1. E da lì parte l’assalto di Olbia. Sotto di due a uno, il Soverato cede completamente la presa. Olbia chiude senza troppo affanno set e partita.

Palmi vince al tie-break. Sorride invece Palmi, grazie alla vittoria per 3-2 in trasferta contro Cisterna. La prima del girone di ritorno. Una partita combattuta quella contro le pontine, prolungata fino al tie break. Cruciale il secondo set che rimette in gioco la formazione di coach Giangrossi. Due punti importanti che avvicinano sempre di più le reggine alla zona play off.

RISULTATI

Soverato-Olbia 1-3

Trentino-Pesaro 3-1

Chieri-Filottrano 2-3

Casertana-Brescia 0-3

Cisterna-Palmi 2-3

Mondovì-Settimo 0-3

CLASSIFICA: Filottrano 51; Pesaro 42; Legnano 36; Trentino 34; Settimo Torinese 33; Brescia 28; Soverato 27; Chieri, S.G. Marignano 24; Palmi 23; Olbia 21; Mondovì, Caserta 12; Cisterna 10.

Maria Chiara Sigillò