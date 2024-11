Arriva la prima trasferta della stagione 2018/2019 per la Volley Soverato attesa domenica 14 ottobre dalla delicata prova di Caserta contro le padrone di casa della Volalto. Dopo il meritato ed importante successo ottenuto nella prima giornata del Samsung Volley Cup A2 al “Pala Scoppa” contro la Volley Hermaea Olbia per tre set a uno, le ragazze di coach Bruno Napolitano avranno davanti un avversario costruito per ottenere la promozione in serie A1, dopo l’importante campagna acquisti effettuata in sede di mercato.



La Volalto, dove militano le ex Frigo e Repice, è reduce dallo stop inatteso per tre set a zero sul campo di Martignacco; un ko inaspettato che darà alle campane ancora maggiore determinazione per ottenere un risultato positivo contro le calabresi del presidente Antonio Matozzo davanti al proprio pubblico. Soverato, contro Olbia, ha dimostrato grande carattere, non dandosi mai per vinta, anche quando il punteggio nei set vedeva le sarde avanti di un bel po’ di punti; capitan Aricò e compagne hanno saputo riorganizzarsi e recuperare lo svantaggio ottenendo tre punti importanti all’avvio di campionato.



Tutto il gruppo ha risposto bene alle indicazione dell’esperto Napolitano che anche in questa settimana con il suo staff tecnico ha fatto svolgere alla squadra allenamenti divisi tra sedute in sala pesi e allenamento tecnico tattico al “Pala Scoppa”. E’ una settimana che vedrà le “cavallucce marine” allenarsi oggi pomeriggio, mentre la partenza per Caserta è prevista per la giornata di sabato. In Campania, vista la distanza non eccessiva, è prevista la presenza di tifosi biancorossi come d’altronde avvenuto in ogni campionato contro la Volalto. LA squadra guidata da coach Luca Cristofani è composta da atlete di esperienza come la palleggiatrice Dalia e la schiacciatrice Cella, oltre la già citata centrale Laura Frigo e si assisterà certamente ad una bella partita che il Soverato dovrà affrontare con determinazione e, soprattutto, con il giusto approccio per non dover rincorrere le avversarie sin dall’inizio del match. Fischio d’inizio al “PalaVignola” alle ore 17:00.