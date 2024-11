Sport

VOLLEY A2 | Soverato verso Gara 2 dei play off

SAUGELLA TEAM MONZA - VOLLEY SOVERATO

Dopo aver portato a casa Gara 1 contro Brescia, Soverato prova a bissare il risultato in Gara 2, questa volta in trasferta. Pochi i giorni a disposizione per preparare al meglio la gara più importante della stagione. In terra lombarda le ioniche infatti si giocheranno una fetta fondamentale degli spareggi.