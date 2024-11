In attesa di tornare in campo per Gara 2 contro Legnano, in programma al PalaScoppa valida per la semifinale dei play off promozione, Soverato si gode comunque un momento magico.

Sette anni consecutivi in A2, primato nazionale tre di play off, di cui due consecutivi .

Per mantenere questi numeri e migliorarli, Soverato dovrà però concentrar in vista appunto di Gara 2. Bisogna vincere per allungare la serie. Legnano ha infatti portato a casa il primo round degli spareggi promozione A1. Domenica in casa, le ioniche dovranno ribaltare la situazione per non vanificare l’ottimo percorso fatto.

Verso Gara 2. Legnano vanta sicuramente il riposo in più, rispetto a Soverato arrivato infatti in semifinale senza passare dal via perché arrivata terzo al termine della regular season.

I precedenti. Le due squadre, in questo stagione si sono già incontrate quattro volte, tra campionato e Coppa Italia. Ad avere la meglio, sempre le lombarde, due volte punteggio pieno in casa, due volte 3-1 in trasferta. Si aggiunge quindi, il risultato degli spareggi promozione.

Fattore "palazzetto". Domenica però la squadra guidata da coach Saja potrà finalmente ritrovare il supporto del proprio pubblico per continuare a sognare.

Maria Chiara Sigillò