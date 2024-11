Alla corte di Daniele Ricci si accomoda l'opposto brasiliano Felipe Airton Banderò. Per lui si tratta di un ritorno in Calabria dopo l'esperienza con la Tonno Callipo

CORIGLIANO (CS) - Si chiama Felipe Airton Banderò il primo colpo di mercato della Caffè Aiello Corigliano targata coach Daniele Ricci. L’opposto brasiliano è infatti il primo tassello infilato nel mosaico rossonero dal nuovo tecnico e dal direttore sportivo Pino de Patto, che da tempo si stanno muovendo in coordinato sul mercato. Alto 202 cm, classe 1988, il nuovo “posto due” arriva a Corigliano dopo l’esperienza delle ultime due stagioni nella Serie A svizzera dove, vestendo la maglia della En Gas&Oil Lugano, ha disputato anche la Champions Leauge. In precedenza, per lui c’è anche un’esperienza in Italia tra le fila della Tonno Callipo Vibo Valentia.