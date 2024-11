Nell’ottava giornata di campionato Soverato ritorna al successo seppur con fatica. Una partita combattuta quella contro Montecchio al “PalaScoppa” che vale comunque tre punti e terza posizione in classifica.

Dopo la prima sconfitta in campionato contro Cuneo e un turno di risposo, Soverato riparte con una vittoria. Al Palascoppa superata per 3 set a 1 Montecchio, certo non senza sofferenze.



Tre punti importanti comunque conquistati che rilanciano nuovamente le biancorosse nella parte alta della classifica.

La partita

Dopo aver chiuso il primo set, è nella seconda frazione che Soverato arretra lasciando campo alle avversarie. Montecchio conquista così il set e riapre i giochi.

Montecchio recupera, Soverato non si arrende

Gli ultimi due set vengono giocati punto a punto. Tanti gli errori commessi dalle locali che permettono a Montecchio di crederci.

Soverato però recupera sul finale annullando ben sette palle set evitando così il tie break delle avversarie.

Ancora una volta Soverato dimostra carattere e determinazione. Una vittoria fondamentale quella contro Montecchio. Tre punti che permettono alle biancorosse di rimanere in alta classifica. Terza posizione e 16 punti, solo 4 in meno rispetto alla capolista.

Testa al prossimo turno

Ma non bisogna abbassare la guardia. Testa già al prossimo impegno, trasferta lombarda contro il Club Italia.