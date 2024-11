Nel turno infrasettimanale valevole per la terza di campionato, le ioniche si impongono con un secco 3-0 contro Mondovì.

Battaglia doveva essere, battaglia è stata.

Vittoria secca

Soverato si impone per tre set a zero contro Mondovì, una delle dirette concorrenti, al PalaScoppa nel turno infrasettimanale. Una vittoria che vale anche il sorpasso in classifica. Le ioniche ora sono in vetta alla graduatoria con 8 punti.

Il match

Una partita senza storia seppur combattuta. Le piemontesi hanno dato filo da torcere giocando punto a punto i tre parziali. La squadra di coach Barbieri però reagisce chiudendo set e partita. Inanellando così la terza vittoria consecutiva e dimostrandosi un vero gruppo.