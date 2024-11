Un successo che vale il primo posto. Contro Orvieto finisce 3-1 e le ioniche raggiungono così la vetta appaiate a Mondovì approfittando del turno di riposo di Cuneo e della sconfitta di San Marignano

Una partita combattuta quella contro le umbre, tirata per quattro set. Soverato ha dovuto rincorrere le avversarie. Chiuso in vantaggio il primo set, è nel secondo parziale che Orvieto prova a riaprire il match. Giocato punto a punto sono proprio le umbre a chiudere in vantaggio con il risultato di 16-25.

Le ioniche ribaltano la situazione

Nel terzo set, Soverato riprende in mano la situazione, sostenuto dal solito grande pubblico del PalaScoppa. Ma la squadra di coach Solforati risponde nuovamente, raggiungendo ancora una volta le padrone di casa.

Ma Soverato rimette tutto a posto.

Si va così verso l’ultimo parziale di gioco. Le due squadre si sfidano punto a punto. Orvieto obbliga più volte le biancorosse al time out. Fasi decisive in questo quarto set con Le due compagini ancora appaiate nel punteggio. Ma a chiudere i conti ci pensa Gray mettendo il timbro di 25-20.

Si pensa al prossimo turno

Vittoria e primo posto, dunque, ma per Soverato è già tempo di pensare al prossimo match. Si torna in campo mercoledì per il turno l’infrasettimanale. Ad attendere le biancorosse la trasferta ad Olbia.