Non c’è stato scampo per la squadra biancazzurra nel match di ritorno contro un avversario solido e quadrato. La stagione termina con la consapevolezza ora di dover migliorare per il prossimo futuro

Il sogno del Bisignano si è esaurito nella trasferta a Grottaglie, dopo un campionato vissuto ad alta intensità. La fase regolare del torneo di Serie B, ricordiamolo, ha regalato tante gioie al gruppo cratense, che nel girone d’andata viaggiava a velocità di crociera, salvo poi rallentare qualcosina nella seconda parte della stagione, considerando la pressione dei team siciliani.

Il gruppo biancazzurro allenato da Gianco D’Amico ha resistito, conquistando il secondo posto con la vittoria nel derby dell’ultima giornata contro la Tonno Callipo e ha così celebrato l’approdo ai playoff di A3, con lo scontro tra seconde classificate che ha registrato il confronto contro il Grottaglie.

I pugliesi già sette giorni fa avevano fatto prevalere la loro maggiore abitudine, tutto sommato, nel reggere la pressione, il 3-0 nella palestra di Collina Castello non è stato in discussione. Fair play in campo, ma gioco agonistico importante a far capire come, effettivamente, c’era già un bel livello di differenza tra il girone dei team pugliesi e quello calabro-siculo, molto depotenziato nelle ultime stagioni.

Con tutto ciò, il match di ieri sera non è stato di certo un confronto semplice da affrontare, tentare la rimonta era un obiettivo quanto meno difficile. Il Grottaglie, supportato dalla sua tifoseria, ha tirato fuori dal cilindro la capacità di saper resistere agli attacchi biancazzurri, riuscendo così a conquistare la seconda vittoria, utile per affrontare la perdente di Galatone-Lamezia, proseguendo quindi l’avventura nei playoff per l’A3.

I calabresi, dopo il ko rimediato per 3-0 in un’ora di gioco, sono usciti dal palazzetto pugliese comunque tra gli applausi, ora ci sarà modo e tempo per rivedere tante cose in vista della prossima stagione. Il tecnico D’Amico, nei giorni scorsi, aveva confermato la sua piena disponibilità nel restare, a patto di mantenere alti i livelli agonistici, e questo discorso si estenderà soprattutto ai top player. In ogni caso, l’annata 2024-25 del Bisignano Group in Serie B finisce proprio qui.