Arriva a sorpresa la prima sconfitta interna della Raffaele, che perde l’imbattibilità al tie break contro il Bronte, mentre vincono in trasferta i cratensi e la Tonno Callipo. Nel campionato regionale, i tirrenici per la prima volta sono da soli al comando

Uno stop inatteso, il primo dopo un ruolino di marcia davvero da invidiare in campionato. Il ko interno della Raffaele Lamezia per 2-3 contro Bronte CT conferma come ci possa stare una giornata no anche per chi sta dominando il campionato. Gli ospiti hanno così sbancato il palazzetto lametino e lo hanno fatto giocando con grande tecnica e riuscendo spesso a colpire i punti deboli dei calabresi, stranamente poco concreti sotto rete e con qualche bug di troppo in difesa.

Il Bisignano ha confermato la seconda piazza e ha rosicchiato due punti alla capolista con un’altra vittoria in terra sicula: così come qualche mese fa, identico 3-0 contro la Valley Catania per contenuti e prestazione sostanziosa. Sabato per altro scontro diretto proprio tra i biancazzurri e il Lamezia al palazzetto di Collina Castello.

Il 16° turno di Serie B ha regalato un bel sorriso alla Tonno Callipo, che è tornata alla vittoria in trasferta e lo ha fatto in una sorta di maratona contro la Ciclope vincendo per 3-2. Il risultato fuori casa è maturato dopo due ore e mezza di gioco, i due punti conquistati dai vibonesi sono un ulteriore attestato di fiducia in vista del finale di stagione.

In Serie C vola il Praia, per la prima volta da solo al comando. Nel 17° turno è decisivo il 3-1 conquistato a Lamezia come frutto della sofferenza e della caparbietà, il gruppo di Borrelli ora potrà pensare a una volata finale di tutto rispetto. Praia in testa e con un punto di vantaggio contro Taurianova che, così come all’andata, ha battuto Rende per 3-2. Gara dai molteplici volti, i reggini si erano portati sul doppio vantaggio, poi il calo dei padroni di casa e la maggiore qualità della Milani hanno riportato il match sul pari, dimostrando un livello tecnico non indifferente. Al tie break è emersa la maggiore determinazione del Taurianova, che ha vinto ma in due gare ha conquistato due punti contro i sei del Praia, cedendole così il primato.

Le gare di sabato hanno registrato un’altra gara finita al quinto parziale con la vittoria della Tigano sulla Virtus Lamezia, domenica invece è arrivato il riscatto per Catanzaro contro Crotone, vincendo 3-1 e levigando perlomeno l’eliminazione dalla Coppa Calabria ottenuta per mano dei pitagorici. Sempre guardando alle sfide di ieri, la seconda squadra della Callipo si è imposta per 3-1 a Corigliano, l’Area Brutia è tornata al successo dopo un periodo non troppo felice con un altro 3-1 a chiudere il cartello di giornata, ottenuto contro il Montalto.