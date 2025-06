Un primo bilancio per le società di Serie B e C promuove senza dubbio, in questa fase estiva, la verve degli ionici scatenati nel rifare il loro roster e il progetto che coinvolge le società cosentine. Stranamente arrivano pochi segnali dalle altre big nostrane

Il progetto pallavolistico in Calabria spesso è qualcosa di provvisorio o di esaltante, un po’ perché lo sport attraversa una crisi sempre continua e un po’ perché comunque in qualche grande piazza ci si organizza al meglio per vivere nuove pagine importanti.

È quello che si sta vivendo soprattutto a Corigliano e nell’hinterland del cosentino, con due passaggi importanti da dover sottolineare. La squadra jonica giocherà nel prossimo torneo di Serie B e lo farà volendo essere protagonista grazie all’ingaggio di coach D’Amico (dal Bisignano) e dei pallavolisti De Paola e Cantagalli, che approda a Corigliano dopo l’ultima esperienza ad Ancona in Serie A3. Non un giovane a caso, Marco è il figlio dell’ex azzurro Luca Cantagalli, leggenda della “Generazione di fenomeni” allenata da Julio Velasco, e fratello dell’opposto Diego Cantagalli, anch’egli protagonista della scena nazionale.

Queste le sue prime parole in maglia rossonera: «Desidero ringraziare la società per la fiducia accordatami. Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura. So che ci attende una stagione importante e impegnativa, ma sono pronto a dare il massimo, a lavorare con umiltà e a contribuire agli obiettivi del gruppo. Le aspettative sono alte, ma sono certo che riusciremo, tutti insieme, a soddisfare quelle dell'importante società rossonera».

Punta in alto Corigliano, che potrebbe chiudere a breve altri colpi per la Serie B, resta invece ad attendere la Raffaele Lamezia che, dopo la sconfitta nei playoff, non ha dato ancora segnali sul mercato.

La Tonno Callipo invece punta sui rinnovi dei suoi pezzi pregiati e aumenterà senza dubbio il minutaggio dei giovani nel futuro, cala invece il silenzio pubblico sul Bisignano. I tifosi veri e non occasionali si chiedono quali siano i progetti cratensi per il futuro, considerando come la squadra abbia concluso l’ultima stagione comunque al secondo posto in Serie B.

Scendendo di un gradino, la news della fusione tra Cosenza e Rende ha dato alla neonata Eurosport Milani i galloni di favorita per il prossimo torneo regionale, con tante valutazioni comunque da fare per il futuro. Sono già due i posti liberati in Serie C (considerando anche il passaggio di livello del Corigliano), l’estate dei ripescaggi potrebbe essere ancora più ampia in caso di ulteriori forfait.